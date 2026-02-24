15 800 контрабандни цигари откриха в дома на 72-годишна баба в дупнишкото село Бистрица

24.02.2026
 Вчера при проведени процесуални действия в имот на 72-годишна жена в село Бистрица служители на Районното управление в Дупница са открили и иззели 15 800 къса цигари от различни марки и без български акцизен бандерол. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.

