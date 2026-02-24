ОбС-шефът Костадин Костадинов възобновява процедурата по ликвидация на "Ученическо хранене"





В докладна записка председателят на Общинския съвет в Дупница Костадин Костадинов предлага да се възобнови прозедурата по ликвидация на Ученическо хранене, позовавайки се на решение № 134/28.06.2013 г. Общински съвет-Дупница, когато ОбС е взел решение за прекратяване чрез ликвидация на “Ученически столове – Дупница” ЕООД – гр. Дупница, ЕИК 109520779 със седалище и адрес на управление - гр.Дупница, ул.”Николаевска” № 29, ет. II.

Ликвидаторът е представил с Писмо вх.№46/27.01.2026г.следните документи:

1.Краен ликвидационен баланс към 27.01.2026г.

2.Пояснителен доклад към баланса.

3.Годишен отчет на ликвидатора

Предвид гореизложеното и на основание чл. 270, ал.2 от Търговския закон и чл.273, ал.1 от Търговския закон, чл.21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.9 ЗМСМА, предлагам Общински съвет-Дупница, като едноличен собственик на капитала на “Ученически столове – Дупница” ЕООД – гр. Дупница /в ликвидация/, да приеме следното:



П Р О Е К Т !



Р Е Ш Е Н И Е :

1.Общински съвет-Дупница приема крайния ликвидационен баланс на “Ученически столове – Дупница” ЕООД – гр. Дупница /в ликвидация/, ЕИК 109520779, със седалище и адрес на управление - гр.Дупница, ул.”Николаевска” № 29, ет. II / Приложение/.

2.Общински съвет-Дупница приема пояснителния доклад към баланса на “Ученически столове – Дупница” ЕООД – гр. Дупница /в ликвидация/, ЕИК 109520779, със седалище и адрес на управление - гр.Дупница, ул.”Николаевска” № 29, ет. II / Приложение/.

3.Общински съвет-Дупница приема годишния отчет на ликвидатора на “Ученически столове – Дупница” ЕООД – гр. Дупница /в ликвидация/, ЕИК 109520779, със седалище и адрес на управление - гр.Дупница, ул.”Николаевска” № 29, ет. II / Приложение/.

4.Освобождава от отговорност ликвидатора на “Ученически столове – Дупница” ЕООД – гр. Дупница /в ликвидация/ - Румен Любенов Борисов.

5.“Ученически столове – Дупница” ЕООД – гр. Дупница /в ликвидация/, ЕИК 109520779, няма имущество, което да подлежи на разпределение.

6.Задължава ликвидатора на дружеството да подаде всички необходими документи за вписване на заличаването в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.