Франция наказа амераканския посланик за нeуместни коментари





На посланика на САЩ във Франция, Чарлз Кушнер, е забранено да се среща с членове на френското правителство, след като не се е явил в Министерството на външните работи по-рано през деня, където е бил призован заради коментари за убийството на френски крайнодесен активист миналата седмица, съобщиха дипломатически източници в понеделник.

„След публикуването от посолството на САЩ на коментари за трагедия, случила се във Франция, която засяга само нашия национален обществен дебат – който отказваме да позволим да бъде използван – посланик Чарлз Кушнер беше призован днес в министерството. Той не се яви“, добави източникът.

Бюлетинът на Reuters Inside Track е вашият основен пътеводител за най-големите събития в световния спорт. Регистрирайте се тук.

Реклама · Превъртете, за да продължите

Френският крайнодесен активист Куентин Деранк беше пребит до смърт в бой с предполагаеми активисти на крайнолеви. Инцидентът шокира нацията и беше наречен „моментът на Чарли Кърк във Франция“, визирайки миналогодишната стрелба по американския консервативен активист.

Посолството на САЩ във Франция и Бюрото за борба с тероризма към Държавния департамент на САЩ заявиха, че следят случая, предупреждавайки в предаването X, че „насилственият радикален левизъм е във възход“ и трябва да се третира като заплаха за обществената безопасност.

„Изправен пред това очевидно неразбиране на основните очаквания на посланик, който има честта да представлява страната си, министърът поиска да не му се разрешава повече директен достъп до членове на френското правителство“, добави източникът.



Това беше вторият път, когато Кушнер не се яви, след като беше призован. През август 2025 г. той е бил помолен да даде обяснения пред френското министерство на външните работи, след като публично е изразил загрижеността си относно нарастването на антисемитските действия във Франция и е критикувал френските власти, че не правят достатъчно срещу тях.