



Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността ще бъде по-често значителна и от северозапад на югоизток на много места ще превали дъжд. На места в северните и планинските райони валежите ще са временно интензивни. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, след обяд ще се усили и ще е умерен, в Дунавската равнина, в западната част на Горнотракийската низина и по долините на Струма и Места – до силен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 10°.

В планините ще е облачно. След пладне ще има валежи от дъжд, които над 1400-1600 метра надморска височина ще преминават в сняг. Ще духа силен, по високите части временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, след обяд на отделни места с валежи от дъжд. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 11 мин. и залязва в 18 ч. и 10 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 56 мин. Луната в София залязва в 1 ч. и 30 мин. и изгрява в 10 ч . и 25 мин. Фаза на Луната: първа четвърт.

В сряда ще остане ветровито, с умерен северозападен вятър, а дневните температури ще се понижат. Облачността ще е по-често значителна, в източната половина от страната ще има и слаби валежи от дъжд, а по високите части на планините - от сняг. Повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България. През нощта срещу четвъртък вятърът ще се ориентира от север-североизток; застудяването ще продължи и в Източна България дъждът ще преминава в сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат. В четвъртък ще е почти без валежи, облачността и там ще се разкъса, а до края на деня и вятърът ще отслабне. Температурите ще се понижат още и минималните ще са около нулата, а максималните - между 3° и 8°. В петък ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб вятър от изток; сутринта на места в низините видимостта ще е намалена. Минималните температури навсякъде ще са под нулата, а максималните - между 7° и 12°. В събота ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток и дневните температури отново слабо ще се понижат. Ще има по-значителни временни увеличения на облачността, но без валежи. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време, почти тихо или със слаб източен вятър; сутринта на места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са предимно между минус 5° и 0°, максималните - в неделя между 5° и 10°, в понеделник с 2°-3° по-високи.