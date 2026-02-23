Зашеметяващи рядък вид облаци се образуваха днес в небето над Дупница





Изключително зашеметяващи рядък вид облаци се появиха за кратко днес в небето над Дупница.

Формациите се наричат ​​„undulatus asperatus“, което в свободен превод означава „нагънати или развълнувани вълни“. По-често те са наричани „asperitas“.

.„Въпреки че изглеждат тъмни и подобни на буря, те са склонни да се разсеят, без да се образува буря“

Asperitas е рядко, драматично облачно образувание, характеризиращо се с вълнообразни, турбулентни структури от долната си страна, наподобяващи хаотична, обърната морска повърхност. Официално класифицирани през 2017 г. от Световната метеорологична организация, те често се свързват с бурни, но обикновено невалежни условия.

Снимките бяха направени днес в парк "Рила"