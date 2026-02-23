Военният министър: САЩ само ни обучават как да зареждаме самолети от въздуха





Във военновъздушна база "Враждебна" се провежда съвместно учение на ВВС на България и на САЩ във връзка с предно разполагане на логистичен елемент – самолети за зареждане на летателни апарати с гориво във въздуха. Учението е планирано по искане на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ и може да включва не повече от 15 летателни апарата и не повече от 500 души личен състав. Това заяви на брифинг министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Единственият ангажимент на летището в София във връзка с учението е разполагането на паркоместа за самолетите в зоната на цивилното летище поради липса на достатъчно места в авиобаза "Враждебна". Не говорим за участие на летище София в учения, а за използване на свободна паркоплощ на територията му. Това по никакъв начин не засяга дейността на международното летище „Васил Левски“ и планирането на полетите, както и не налага неговото затваряне. Разпространяваната информация, че то ще бъде затваряно за военни цели, е спекулативна – такова решение може да бъде взето само от летищните власти.

Учението по никакъв начин не е свързано с обстановката и преговорите на САЩ с Иран и от България не е искано използване на територия или военно участие в хипотетична бъдеща операция на въоръжените сили на САЩ. В България няма и не е имало ударни средства, които да достигат територията на Иран. Тези летателни апарати са изключително логистични и могат да извършват зареждане във въздуха. Ние ще ги използваме и за подготовка на нашите летци като част от обучението на пилотите на F-16. Самолетите са от стратегическите сили на САЩ в Европа, те обслужват НАТО и могат да оперират по целия Източен фланг.

Това учение е свързано с изпълнение на задълженията на България като страна домакин. В целите за отбранителните способности на НАТО страната ни има заложени планирани летища, гари, пристанища, транспортни и ЖП-коридори за осигуряване на изпълнението на чл. 5 от Вашингтонския договор. Няма нищо извънредно, което да налага тревога, че летище София ще бъде затворено или използвано като част от някакъв елемент за бойни действия.