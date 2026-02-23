В родна Дупница ли е зам.-главният секретар на МВР? Министърът го обяви за издирване, но не знае фамилията му





Министърът на вътрешните работи Емил Дечев обяви на брифинг днес началото на чистката в силовото ведомство. То започва от главния секретар Мирослав Рашков, като засегнат от нея е и заместника му- дупничанинът Явор Серафимов. Стигна се до там, че вътрешният министър да помоли медиите и гражданите да му съдействат за неговото издирване. Но ги подведе с информацията, тъй като се оказа, че не знае с точност фамилията му и го нарече Семержиев.

Какви са мотивите на служебния вътрешен министър да поиска оставките на главсека и заместника му, вижте: