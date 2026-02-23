Шофьорка с Мерцедес блъсна мъж на пешеходна пътека в Дупница





59-годишна водачка на л.а. „Мерцедес“ е блъснала 70-годишен мъж, докато преминава на пешеходна пътека в Дупница. Пострадалият е настанен в болница със счупено рамо. Тестовете на водачката за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

78-годишна жена е пострадала при ПТП на ГП е 79 в края на миналата седмица. Пътния инцидент е между л.а. „Нисан“, управляван от 50-годишен водач, и л.а. „Форд“, управляван от 72-годишен водач. Водачът на нисана е отнел предимство на движещия се направо „Форд“, пострадалата е пътничка във форда, настанена е в здравно заведение с комоцио и контузия на бял дроб. Тестовете на водачите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Досъдебно производство е образувано в РУ Дупница по случая, уведомена е прокуратурата.