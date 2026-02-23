Ужас на автобусна спирка в дупнишкото село Дяково: Мъж заплаши млада жена и опита да ограби 72-годишна





Досъдебно производство за отправени закани и заплахи към 35-годишна жена е образувано в РУ Дупница в края на миналата седмица.В сигнала си до полицията жената е съобщила, че заплахите са отправени от непознато лице в района на автобусна спирка в с. Дяково. За случая еуведомена прокуратурата.

Досъдебно производство за извършен опит за грабеж е образувано в РУ Дупница в края на миналата седмица. Сигналът е подаден в полицията от 72-годишна жена, тя е била нападната от непознат мъж на автобусна спирка в с. Дяково, който й нанесъл удари в областта на главата и опитал да й отнеме чантата, в която имало 20 евро и мобилен телефон. При предприетите действия от полицейските служители извършителят на деянието е установен и задържан тази сутрин. Той е 46-годишен местен жител, който пребивава и в Перник. Служителите установили, че той е и отправилият закани и заплахи минути по-рано към 35-годишната жена в селото.Работата по случая продължава, уведомена е прокуратурата.