Въоръжен мъж е убит след влизане в защитения периметър на резиденцията на Тръмп,







Въоръжен мъж е застрелян след влизане в защитения периметър на резиденцията на президента на САЩ Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго във Флорида, съобщиха от Тайните служби.

Мъжът е носил пушка и туба с гориво, когато е бил спрян и застрелян от агенти на Тайните служби и заместник-шериф, съобщиха властите.

Инцидентът е станал около 01:30 ч. източно време (06:30 ч. гринуическо време) в неделя сутринта, когато президентът е бил във Вашингтон.

Заподозреният е посочен като 21-годишния Остин Т. Мартин от Камерън, Северна Каролина, според американския партньор на BBC CBS.

Семейството му в Северна Каролина е съобщило за изчезването му в ранните часове на неделната сутрин, съобщи офисът на шерифа на окръг Мур в изявление за BBC.

Информацията за изчезналите лица е предадена на федералните власти, съобщи офисът на шерифа.

Те добавиха, че отделът няма предишна история, свързана с Мартин, и не е участвал в разследването във Флорида.

Според CBS, длъжностните лица разследват дали той е купил оръжието по маршрута, по който е пътувал от Северна Каролина до Флорида.

Агенти на Тайните служби са стреляли по него, след като са го видели „да влиза незаконно в защитения периметър в Мар-а-Лаго рано тази сутрин“, съобщи говорителят на агенцията Антъни Гулиелми в X.

Заподозреният „е бил наблюдаван до северната порта на имота в Мар-а-Лаго, носещ нещо, което изглеждаше като пушка и туба за гориво“, се казва в изявление на агенцията.

След това мъжът е бил застрелян, след като е отказал заповеди, каза шерифът на окръг Палм Бийч Рик Брадшоу.

„Единствените думи, които му казахме, бяха „пуснете предметите“, което означава тубата с бензин и пушката“, каза Брадшоу на пресконференция.

„В този момент той остави тубата с бензин, вдигна пушката в позиция за стрелба“, каза той.

В този момент агентите са стреляли, за да „неутрализират заплахата“, каза той.

