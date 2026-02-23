Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 23 февруари
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
1 старши счетоводител Висше образование, обект гр. Бобошево
1 учител по биология Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 53 МЕСТА
2 работник, ремонт и поддържане на ПЖПС Средно образование
2 оператор, топлоелектроцентрала Средно образование
2 монтьори, гориво-транспортно оборудване Средно образование
2 машинисти, многокофов багер Средно образование
1 водач, специален автомобил Основно образование
1 асистент, офис Средно образование
1 технически сътрудник Средно образование
1 шофьор,тежкотоварен автомобил Средно,основно образование
1 оперативен счетоводител Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование
1 кредитен специалист Средно образование
2 шофьор, автобус Средно образование
1 общ работник Средно и по-ниско образование
6 машинен оператор, фармацефтични продукти обект гр. Радомир
2 лаборанти обект гр. Радомир
2 техник, химия обект гр. Радомир
4 общи работници Ср. и по-ниско образование,обект гр. Бобошево
1 пощальон Средно образование, обект гр. Дупница
1 продавач-консултант Средно образование, обект гр. Бобошево
1 огняр Средно,основно образование
1 пласьор стоки Средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
1 оператор въвеждане на данни Средно образование
10 зареждачи Средно образование
1 монтажник, аудио-визуално оборудване Основно образование
1 специалист, маркетинг и реклама Средно образование
2 общ работник Начално, основно образование, обект гр. София
2 охранители Средно,основно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –6 МЕСТА
1 помощник,готвач Средно образование
1 работник, кухня Основно образование
1 работник, кухня Основно образование
2 сервитьори Средно образование
1 барман Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -15 МЕСТА
1 социален асистент Средно и по-ниско образование
3 консултант (промотьор), продажби Средно образование
2 общ работник, поддържане на сгради Основно образование
2 работник, кухня Средно образование
2 работник, товаро-разтоварна дейност Средно,основно образование
2 работник, строителството Средно образование
1 готвач Средно образование /ПК-готвач/
2 сервитьори Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
2 помощник, кухня (без домашен) Средно,основно образование
1 сервитьор Средно,основно образование
1 помощник, готвач Средно, основно образование
1 сервитьор Средно, основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 продавач-консултант обект с. Яхиново Средно образование
1 продавач-консултант Без изискване
1 работник извозване и доставка Основно образование
1 метач Начално образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”
1 консултант, продажби Средно образование
1 продавач-консултант Без изискване
1 общ работник Без изискване
1 сервитьор Средно и по-ниско образование
1 технически секретар Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа“, Компонент 3 „Заетост“
2 монтажник, дограма Без изискване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по чл.36, ал.1- МЗ от ЗНЗ
1 общ работник обект гр. Сапарева баня Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за НП „Мелопомена“
1 сценичен работник Средно образование