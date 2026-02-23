Лидер на мексикански картел и 7 негови приближени са убити при военна операция





Седем членове на мексиканския картел „Ново поколение Халиско“ (CJNG) бяха убити, включително лидерът на групата Немесио Осегера Сервантес, известен като „Ел Менчо“, по време на военна операция, извършена от специалните сили на мексиканската армия в западния щат Халиско в неделя.

Министерството на отбраната на Мексико заяви, че Специалните сили, в сътрудничество с Националния разузнавателен център и прокуратурата, са планирали и извършили операцията в Тапалпа, Халиско, известен бастион на CJNG, като са разположили множество самолети на ВВС и части на Националната гвардия с цел задържане на Осегера.

„По време на тази операция мексикански военни бяха нападнати и в защита на физическата си неприкосновеност те отблъснаха агресията. В резултат на това четирима членове на престъпната група „CJNG“ загинаха на място, а трима други бяха тежко ранени, които загубиха живота си по време на въздушния си транспорт до Мексико Сити“, съобщи министерството. „Сред последните е Рубен „Н“ (известен още като Менчо); съответните органи обаче ще отговарят за криминалистичните дейности, за да потвърдят самоличността му.“

Министерството добави, че двама други членове на картела са били арестувани и са били иззети различни оръжия и бронирани машини, включително ракетни установки, способни да свалят самолети.

Трима членове на специалните сили бяха ранени по време на операцията и транспортирани до медицински заведения в Мексико Сити.

Министерството заяви, че операцията е проведена с „информацията, предоставена от американските власти в рамките на двустранната координация и сътрудничество със Съединените щати“.

Правителствата както на САЩ, така и на Мексико са предложили награди, съответно 15 милиона долара и 300 милиона мексикански песос, за информация, довела до залавянето му.

Осегера ръководи CJNG от самото ѝ създаване като въоръжено подразделение на вече несъществуващия картел „Миленио“, преди тя да се превърне в една от най-мощните и насилствени престъпни организации в Мексико. Бивш полицай, той става известен в началото на 90-те години и става известен с изключителната бруталност на картела и нарастващата му роля в световната търговия с наркотици.

Насилствена реакция

Убийството предизвика незабавна и широко разпространена насилствена реакция, с пътни блокади, палещи превозни средства и въоръжени сблъсъци, съобщени в множество щати, където CJNG действа, включително Тамаулипас, Мичоакан и Наярит.

В Халиско губернаторът Пабло Лемус Наваро издаде червена тревога, спря обществения транспорт и нареди отмяната на всички големи публични събития в неделя. Той също така обяви, че присъствените занятия в целия щат ще бъдат отменени в понеделник.

Кабинетът по сигурността на Мексико заяви, че сили за сигурност от централно Мексико и съседните щати са разположени, за да подсилят Халиско. Той добави, че летищата на щата работят, въпреки че повечето заминаващи от летище Пуерто Валярта са съобщени като отменени, като са засегнати и някои пристигащи.

Чуждестранни предупреждения

Насилието предизвика и предупреждения от чуждестранни правителства.

САЩ призоваха гражданите си в няколко мексикански щата да се укрият, включително Халиско, обхващащ Пуерто Валярта, Чапала и Гуадалахара, както и Тамаулипас, части от Мичоакан, Гереро и Нуево Леон.

Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау приветства операцията. „Това е чудесно развитие за Мексико, САЩ, Латинска Америка и света“, каза той, като призна негативната реакция. „Наблюдавам сцените на насилие от Мексико с голяма тъга и загриженост. Не е изненадващо, че лошите отговарят с терор. Но никога не трябва да губим самообладание.“

Канадското външно министерство предупреди за насилие и пътни блокади в Халиско, както и за режим на самоизолация в Пуерто Валярта, призовавайки канадците да не се натрапват и да следват местните власти. Air Canada спря полетите до Пуерто Валярта, позовавайки се на „продължаващата ситуация със сигурността“.

Предупреждение за дезинформация

Посолството на Мексико в САЩ предприе действия, за да разсее слуховете, заявявайки, че твърденията, че членове на CJNG са планирали да атакуват цивилни след операцията, са „неоснователни“.

Посолството определи акаунт в социалните медии на X като източник на дезинформация, разпространяващ неверните твърдения.