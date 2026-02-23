



Министърът на външните работи на Египет посредничи за „деескалация на напрежението между Техеран и Вашингтон“

.Според египетското външно министерство, Бадр Абделати е провел серия от разговори през последните два дни с Бадр бин Хамад Ал Бусайди, министър на външните работи на Оман; Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран; Рафаел Гроси, генерален директор на Международната агенция за атомна енергия; и Стив Уиткоф, специален пратеник на САЩ за Близкия изток.

Защо това е важно:

САЩ тихо, но значително увеличават силите и военното си оборудване в Персийския залив и Западна Азия. За страните в региона това натрупване не е успокояващо; то е мигащ червен тревога, че могат да бъдат хванати под кръстосания огън на война между САЩ и Иран.

Общата картина:

Консултациите бяха проведени в рамките на дипломатическите усилия за насърчаване на деескалацията и постигане на договорено решение относно ядрената програма на Иран, се казва в изявлението на египетското външно министерство.

Египет заяви, че контактите са в съответствие с директивите на ръководството на страната за засилване на дипломатическия ангажимент, насочен към намаляване на регионалното напрежение и подкрепа на решения, основани на диалог.

Първият дипломат на Египет се е обадил на колегите си в Оман и Иран, на ръководителя на ядрената агенция на ООН (МААЕ) и на Стив Уиткоф, специалния пратеник на президента на САЩ за Близкия изток.

В крайна сметка:

Египет прави ясен натиск за дипломатическо отклонение, твърдейки, че няма военно решение. Посланието от Кайро към Вашингтон и Техеран е просто: намерете сделка или рискувайте война, в която никой в ​​региона всъщност не иска да участва.