Седмичната прогноза: Облачно, ветровито и с валежи от дъжд





Днес ще е предимно слънчево. Преди обяд от северозапад облачността ще се увеличава и до вечерта ще обхване и Югоизточна България. Привечер в крайните североизточни райони ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще са между 8° и 13°, в София – около 10°.

В планините ще е предимно слънчево, но облачността ще се увеличава и на отделни места ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличи. Привечер на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 6°-9°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Във вторник ще бъде предимно облачно. От северозапад на югоизток на много места ще превали, предимно дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад, след обяд ще се усили и ще е умерен, в Дунавската равнина до силен. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, а максималните - между 10° и 15°, по-ниски в североизточните райони. През следващите дни облачността ще е предимно значителна, но само на отделни места, главно в Източна България ще има слаби валежи, и от дъжд, и от сняг. В сряда ще остане ветровито с умерен северозападен вятър, който в четвъртък ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Температурите ще се понижат, в четвъртък минималните ще са около нулата, а максималните - между 7° и 12°. В петък и през почивните дни ще бъде предимно слънчево. Ще е почти тихо или със слаб вятър от изток; сутрин на места в низините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще се понижат още, а дневните ще се повишават.