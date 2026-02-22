За пореден път: ЦИК ще определя състава на Районната избирателна комисия в Кюстендил







Отново ЦИК ще определи състава на Районната избирателна комисия в Кюстендил. На проведените днес консултации в Кюстендил, свикани от областния управител инж. Методи Чимев, парламентарно представените партии и коалиции не постигнаха съгласие за секретарското място. За него имаше две предложения: на ПП - ДБ и на “Възраждане”.

В състава на Районната избирателна комисия в Кюстендил влизат 13 членове: председател, поне двама (максимум до четирима) заместници,

секретар и членове.

От ГЕРБ - СДС имат право на трима членове, от ПП - ДБ - на двама, “Възраждане” - също на двама членове, ДПС НН - на един, БСП - Обединена левица - на един член, ИТН - един, АПС - един, МЕЧ - един и “Величие” също на един член.

Партиите и коалиции направиха следните предложения по време на консултациите при областния управител инж. Методи Чимев: от ГЕРБ - СДС предложиха за председател Венцеслав Механджийски, Илияна Костова бе предложението за секретар от ПП - ДБ, а “Възраждане” номинираха за секретар Ани Караджинова-Кьосева.

За зам.-председателското място имаше четири предложения: от ДПС НН на Огнян Иванов, БСП - Обединена левица издигна Цветанка Харалампиева, ИТН - Любомир Върбички, а АПС -

Александра Колева.

От “Меч” номинираха за член на РИК - Кюстендил Венета Ангелова, а “Величие” - Елица Панова.