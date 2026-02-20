Оставиха за постоянно в ареста нападателя с нож в дупнишкия парк "Рила"





Постоянен арест. Това постанови съдия Мирослав Начев по искане на прокурор Владимир Мицов.

На днешното заседание 44-годишният Любомир Заров бе доведен под конвой в сградата на Окръжен съд- Кюстендил от затворническото общежитие в Самораново, където ще изтърпява наложената му мярка.

Като негов служебен защитник се яви дупнишкия адвокат Мария Чомакова, която пледира пред съда постановяване на домашен арест с оглед на това, че подзащитния й не е препятствал разследването, оказал е пълно съдействие и е направил самопризнания. Според адвокат Чомакова нападението над 26-годишната жена е станало под въздействие на алкохол и не е било планирано предварително. Не на това мнение бе прокурор Владимир Мицов, който обърна внимание на факта, че Любомир Заров вече има присъда за подобно престъпление, извършено през 2010-а година, заради което е получил условна присъда от 6 месеца с 3-годишен изпитателен срок, след който е бил реабилитиран.

Прокурор Мицов припомни, че сутринта на 15-и февруари около 4ч. сутринта Любомир Заров се е приближил към пострадалата- Лина Лазова и нейната приятелка Йоана Стойчева, които се намирали на беседка в парк "Рила" с думите: "Дай парите, или ще стане лошо!", след което е нападнал Лина Лазова с нож, като е нанесъл прободна рана в областта на корема. Това е тежко престъпление, за което законът предвижда затвор от 5 до 15 години.

Запитан от съдия Мирослав Начев има ли какво да каже пред съда и разбира ли защо е в зала, Любомир Заров отговори, че знае защо се намира на подсъдимата скамейка и че няма претеннции за това каква санкция ще му бъде наложена и ще се съгаси с това, което определи съда.

След края на заседанието прокурор Владимир Мицов даде още разяснения: