Областният управител инж. Методи Чимев насрочи консултациите за съставяне на РИК





Областният управител инж. Методи Чимев насрочи провеждането на консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия – Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Консултациите ще се проведат на 22.02.2026 г. (неделя), от 10:00 часа, в залата на ІІ етаж, сградата на Областна администрация - Кюстендил (ул. “Демокрация” № 44).

При консултациите партиите и коалициите следва да представят, съгласно чл.60, ал.3, чл. 65, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 4440– НС от 19.02.2026 г. на ЦИК:

а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага. Предложенията за членовете на Районната избирателна комисия да се представят и на електронен носител в exel формат.

б) заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 19.02.2026 г., като по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано, или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай, че висшето образование е придобито извън страната, е необходимо то да бъде признато по надлежния ред;

д) предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК, или когато член на Районната избирателна комисия не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към Решение № 4440 – НС от 19.02.2026 г. на ЦИК), като имената на лицето, предложено за член на РИК, следва да са попълнени от лицето собственоръчно под подписа му в декларацията.