Днес съдът решава за постоянния арест на нападателя с нож в парк "Рила" в Дупница





Състав на Окръжен съд днес ще гледа мярката за въоръжения грабеж в парк Рила в Дупница, при който в ранните часове в неделя 44-годишният Любомир Заров прободе с нож в областта на корема 26-годишна млада жена. Днес изтича 72-часовия срок за задържането му, постановен от Районна прокуратура-Дпница. На този етап е повдигнато обвинение за грабеж и нанасяне на средна телесна повреда на пострадалата. След нападението тя преживя тежка 5-часова животоспасяваща операция в "Пирогов",защото се оказа, че има разкъсвания на червата.

Добрите новини след това зверско нападение са, че 26-годишната жена се възстановява вече и става от леглото, за да се раздвижва. До нея са близките й, които и дават пълна подкрепа.