Великобритания не разреши САЩ да използва нейни военни бази за удари срещу Иран





Британското правителство не е дало разрешение на САЩ да използват военни бази на Обединеното кралство в подкрепа на потенциални американски удари срещу Иран, разбира BBC.

В миналото САЩ са използвали RAF Феърфорд в Глостършир и британската отвъдморска територия Диего Гарсия в Индийския океан за извършване на удари в региона на Близкия изток.

The Times съобщава, че последната критика на американския президент Доналд Тръмп към сделката на сър Киър Стармър за предаване на островите Чагос на Мавриций и обратно наемане на съвместна британско-американска военна база е била предизвикана от отказа на Обединеното кралство да даде разрешение за използване на бази.

Говорител на британското правителство заяви: „Като рутина, ние не коментираме оперативни въпроси.“

САЩ оказват натиск върху Иран да се съгласи да ограничи ядрената си програма.

Те заплашиха с възможни удари, ако не го направят, и преместиха военни кораби, самолети и други военни активи в региона в подготовка за евентуален удар.

В същото време се съобщава за известен напредък в разговорите между американски и ирански преговарящи в Швейцария.

В четвъртък Тръмп заяви, че светът ще разбере „през следващите вероятно 10 дни“ дали САЩ ще постигнат сделка с Иран или ще предприемат военни действия.

Говорител на британското правителство заяви: „Между САЩ и Иран тече политически процес, който Обединеното кралство подкрепя.

„Иран никога не трябва да може да разработи ядрено оръжие и нашият приоритет е сигурността в региона.“

Сър Киър е разговарял с Тръмп по телефона във вторник, след като правителството на САЩ даде официалната си подкрепа за сделката с Чагос.

„Таймс“ съобщава, че двамата са обсъдили ултиматума на Тръмп към Иран относно ядрената му програма и че Тръмп е направил изявление, атакуващо сделката с Чагос, на следващия ден.

Запознати смятат, че подготовката на Пентагона за евентуални удари срещу Иран - които потенциално биха могли да бъдат извършени от Диего Гарсия - може да е променила разбирането на президента за значението на острова, най-големият в архипелага Чагос.

Тръмп спомена това в публикацията си в Truth Social, казвайки: „Ако Иран реши да не сключва сделка, може да се наложи Съединените щати да използват Диего Гарсия и летището [RAF] във Феърфорд [Глостършир], за да се предотврати потенциална атака от силно нестабилен и опасен режим.“

Нито едното, нито другото Кралските военновъздушни сили Феърфорд и Диего Гарсия не бяха използвани при ударите на САЩ, извършени миналата година срещу ядрените съоръжения на Иран.

По това време високопоставен източник от британското министерство на отбраната заяви, че Вашингтон не е поискал разрешение.

Кралските военновъздушни сили Феърфорд и други военни бази на Великобритания бяха използвани наскоро от САЩ в подкрепа на военна операция за залавяне на регистрирания танкер, известен като Бела 1, по-рано тази година.

Но тази операция беше проведена с пълната подкрепа на Обединеното кралство. По това време министрите заявиха, че операцията е оправдана съгласно международното право.

Въпроси на международното право вероятно ще бъдат приложени от правителството на Обединеното кралство при обосноваване на подкрепата за всякакви военни действия на САЩ в Иран.

Съгласно дългогодишно споразумение САЩ първо ще трябва да поискат да използват суверенни военни бази на Обединеното кралство, преди да провеждат военни операции.

Съгласно международното право няма разлика между държава, извършваща атаката, и тези, които са я подкрепили, ако последната е „информирана за обстоятелствата на международно неправомерното деяние“.

През януари политическият редактор на Би Би Си Крис Мейсън попита сър Киър дали подкрепя потенциален удар на САЩ срещу Иран.

По това време премиерът отговори, че разговаря с съюзниците за това как да се предотврати Иран да развива ядрени дейности и да убива протестиращи.

„Целта тук е Иран да не може да разработва ядрени оръжия. Това е изключително важно“, каза той.

„И разбира се, трябва да се справим с факта, че те репресират протестиращите, убиват протестиращи. Гротескно е това, което се случва. И затова фокусът ни е върху това и работим със съюзниците за постигане на тази цел.“

Реагирайки на последните развития, лидерът на либералните демократи сър Ед Дейви, дългогодишен критик на Тръмп, заяви: „Вече е ясно, че Доналд Тръмп се опитва да принуди правителството да позволи на САЩ да използват британски бази като Диего Гарсия за провеждане на едностранни военни действия.

„Кийр Стармър трябва да бъде твърд и да даде на Парламента право на глас относно използването на британски бази от американските сили.“

Тръмп казва, че светът има 10 дни

