Предимно облачно днес, времето ни готви изненади утре





Днес ще преобладава облачно време. Сутринта на много места в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1400-1500 метра надморска височина – от сняг. След обяд и през нощта срещу събота валежите ще обхващат централните и източните райони. По-значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област, а в районите със снежна покривка ще има условия за заледявания. В Източна България ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад, а в останалите райони от страната вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в източните райони – до 15°, в Северозападна България - между 5° и 8°, за София – около 10°.

В планините ще бъде облачно. Валежи ще има главно в масивите от западната половина от страната: в местата над 1400-1500 метра надморска височина – от сняг, в по-ниските части – от дъжд. Значителни по количество и продължителни ще са те в Рило-Родопската област. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.

Над Черноморието преди обяд облачността ще бъде разкъсана, но през втората половина на деня ще се вплътнява и привечер на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад, който вечерта ще се ориентира от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В събота в Северна и Източна България ще духа силен вятър от изток-североизток и температурите ще са с малък денонощен ход, близки до нулата. Облачността ще е по-често значителна и на много места в Централна и Източна България ще има валежи от сняг, в по-южните райони дъжд и сняг. Ще има условия за виелици и за образуване на навявания и преспи. До сутринта в неделя валежите в повечето райони ще спрат, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. В неделя вече ще е почти без валежи, над Западна България и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури там ще се повишат и ще достигат на места до 8°-10°; на изток все още ще са до 2°-3