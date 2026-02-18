Йотова каза "Да" за състава на служебния кабинет и обяви 19-и април за провеждане на парламентарни избори





Най-важната задача пред служебното правителство е подготовката на честни парламентарни избори според законите на страната. Отговорността на номинирания вътрешен министър е много голяма, защото той трябва да проведе смела битка със злоупотребите в изборния ден, както и преди това. Това заяви президентът Илияна Йотова, която днес на „Дондуков“ 2 прие списък със състав и структура на Министерски съвет от кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров.

Държавният глава заяви на Андрей Гюров, че предвид гол, емите очаквания на българите и отговорността, която носи той като служебен премиер за състава на кабинета, изборът на служебни министри не е лека задача. „Няма да имате толеранс от 100 дни, даже няма да имате и 100 минути“ каза Илияна Йотова. Президентът заяви, че ще подпише указ за назначаване на служебния кабинет, който да положи клетва пред Народното събрание, и ще насрочи парламентарни избори на 19 април 2026 година.

Във връзка с провеждането на вота президентът очаква правителството заедно с Централната избирателна комисия да създаде условия, така че организацията на изборите да не засенчва и да не заглушава предизборната кампания. „Българските граждани искаме да знаем идеите и предложенията на политическите партии, за да направим своя информиран избор“, допълни Илияна Йотова.

Държавният глава посочи, че обществото очаква също честно, почтено и професионално да бъде продължена работата по случая „Петрохан“ във взаимодействие с останалите български институции и без политически пристрастия. По думите на президента от действията на служебното правителство по казуса ще зависи дали държавата ще направи първите категорични и сериозни стъпки, за да можем да върнем доверието на българите в система на сигурността. „Това е голям залог, много по-голям от едно служебно правителство, от избори, от мнозинства, защото става дума за България“, допълни Илияна Йотова.

Президентът посочи, че от служебните министри ще зависи и справянето с други рискове пред страната ни, свързани с енергийната система, доставката и цените на електроенергията и на горивата, справяне със скока на цените на стоките, както и да се гарантират доходите на българските граждани и да се набележат мерки за най-уязвимите групи. Тя отново отбеляза, че е необходимо да се намери решение на въпроса с държавния бюджет за 2026 година. „Едновременно с това очаквам, че ще продължи работата, така че България да получи европейските средства, от които има голяма нужда“, каза Илияна Йотова.

Във външнополитическата сфера президентът изрази очакване служебното правителство да скъса с „йес“ политиката и държавата да защитава твърдо националните си позиции пред нашите партньори в условията на преосмисляне на европейските политики и на редица други промени. „Гласът на България трябва да бъде достатъчно силен и на висок тон, така както го правят и другите държави“, допълни Йотова.