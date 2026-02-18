„Трудните“ мирни преговори между Русия и Украйна завършват без пробив







Руски, американски и украински представители се срещнаха в Женева във вторник и сряда

Преговорите между Русия, Украйна и САЩ, насочени към прекратяване на войната на Москва в Украйна, приключиха без пробив.

Тристранните срещи, проведени в Женева, продължиха късно във вторник, но в сряда продължиха само два часа.

Въпреки че американският пратеник Стив Виткоф изрази оптимизъм относно преговорите, както главният руски преговарящ, така и украинският Володимир Зеленски посочиха, че те са били „трудни“.

Постигнат е известен напредък по „военни въпроси“, включително местоположението на фронтовата линия и наблюдението на прекратяването на огъня, според украински дипломатически източник.

Но споразумение по въпроса за територията - без което не може да се предвиди прекратяване на огъня - остава неуловим, като позициите на Москва и Киев все още са далеч една от друга.

Русия не отстъпи от искането си за пълен контрол над източния регион Донбас - съставен от Донецка и Луганска области - който е неприемлив за Украйна.

Въпреки че преговорите с отстъпка бяха предизвикателство, преговарящият от Кремъл Владимир Медински добави, че те са били „делови“ и заяви, че „скоро“ ще се проведе друга среща.

Зеленски също определи преговорите като „нелесни“ поради разликата в позициите на двете страни.

Украинският преговарящ Рустем Умеров отстъпи по-малко песимистичен тон, заявявайки, че дискусиите са били „съществени и интензивни“ и че въпреки че е имало напредък, не могат да се разкриват подробности „на този етап“.

„Това е сложна работа, която изисква съгласуваност между всички страни и достатъчно време“, каза Умеров.

Малко преди обявяването на края на преговорите, Зеленски обвини Русия, че „се опитва да проточи преговорите, които вече можеха да са достигнали финалния етап“.

Руската и украинската делегации се срещнаха за последно в преговори, организирани от САЩ, в Абу Даби през януари, което доведе до първата размяна на затворници от няколко месеца. В сряда Зеленски намекна, че е възможно да предстои още една размяна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който ръководеше дипломатическите усилия за прекратяване на войната, сигнализира за нетърпение от безизходицата между двете страни.

В понеделник той заяви, че Украйна „е по-добре да седне на масата за преговори, бързо“ - мнение, което Зеленски оттогава отхвърля, заявявайки, че „не е честно“ неговата страна да бъде тази, от която се иска да направи компромис.

Четири години след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, все още съществува значително разстояние между исканията на Москва и това, което Киев може да счита за „справедлив мир“.

Киев отдавна отхвърля искането на Русия за източен Донбас, което би означавало отказ от украинска суверенна територия, включително няколко силно укрепени града и дълга отбранителна линия в района на Донецк.

Много украинци смятат, че отказът от тази територия би направил страната уязвима за ново руско нашествие. Самият Зеленски е правил паралели с Мюнхенското споразумение от 1938 г., когато европейските сили позволиха на Хитлер да анексира чешката територия Судетска област.

Във вторник Зеленски заяви пред американската медия Axios, че всеки план за предаване на Донбас ще бъде отхвърлен от украинците, ако бъде поставен на референдум.

Украинският президент работи и за това, за да гарантира, че западните съюзници на Киев ще предоставят стабилни гаранции за сигурност, за да възпрат Русия от повторно нападение.

Друг препънат въпрос в преговорите е статутът на Запорожката атомна електроцентрала.

Електроцентралата – най-голямата в Европа – се намира на фронтовата линия и е под руски контрол от март 2022 г. Украйна иска Москва да я върне, а Зеленски вече е казвал, че Киев може да сподели контрола над централата с американците – споразумение, на което Москва едва ли ще се съгласи.

Длъжностни лица от Великобритания, Франция, Германия и Италия присъстваха в Женева и проведоха разговори с украинците в кулоарите на тристранната среща.

Европейските представители се затрудняваха да бъдат включени в водените от САЩ преговори, но Зеленски заяви, че европейското участие е „незаменимо“ за всяко окончателно споразумение.

Следващият вторник ще отбележи четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна.

Войната, която доведе до десетки хиляди военни и цивилни жертви и разсели милиони в цяла Украйна, продължава да оформя живота на украинците с ежедневни смъртоносни въздушни атаки в цялата страна.