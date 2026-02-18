Вчера 38-годишен водач на лек автомоил БМВ е загубил контрол над автомобила в района на село Дяково и се е ударил в друг автомобил – „Алфа Ромео“, управляван от 51-годишен водач. Пострадал е причинителят на произшествието, настанен е в дупнишка болница със счупен таз. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
Шофьор на БМВ се потроши, след като се удари в друг автомобил край Дяково
18.02.2026
