ООН: Епстийн и свързаните с него политици и известни личности са извършвали престъпления срещу човечеството





Мащабното разкриване на материали, известни като „Досиетата Епщайн“, разкри „тревожни и достоверни доказателства“ за това, което независими експерти по правата на човека описват като възможно глобално престъпно начинание, включващо систематично сексуално насилие, трафик и експлоатация на жени и момичета, сочи доклад на ООН.

В изявление в понеделник независимите експерти – които работят в индивидуално качество по силата на мандати от Съвета на ООН по правата на човека и не са служители на ООН – предупредиха, че предполагаемите действия, документирани в досиетата, биха могли да представляват едни от най-тежките престъпления съгласно международното право.

Според експертите, докладваното поведение може да представлява сексуално робство, репродуктивно насилие, насилствено изчезване, мъчения, нечовешко и унизително отношение и фемицид.

„Мащабът, естеството, систематичният характер и транснационалният обхват на тези зверства срещу жени и момичета са толкова сериозни, че редица от тях могат разумно да отговарят на законовия праг на престъпления срещу човечеството“, казаха те.

Праг на престъпления срещу човечеството



Съгласно международното наказателно право престъпления срещу човечеството се извършват, когато действия като изнасилване, сексуално робство, принудителна проституция, трафик на хора, преследване, мъчения или убийство се извършват като част от широко разпространена или систематична атака, насочена срещу цивилно население, със знанието за атаката.

Експертите заявиха, че моделите, докладвани във файловете, може да отговарят на този праг и трябва да бъдат преследвани във всички компетентни национални и международни съдилища.

Процесът на разкриване произтича от Закона за прозрачност на досиетата на Епщайн, подписан на 19 ноември 2025 г. На 30 януари 2026 г., след забавяния, Министерството на правосъдието на Съединените щати публикува голям транш материали, съдържащи повече от три милиона страници, 2000 видеоклипа и 180 000 изображения.

История на случая



Джефри Епщайн, който почина от самоубийство на 66-годишна възраст през август 2019 г. в затворническа килия в Ню Йорк, се движеше в кръгове, включващи национални и международни политици, известни личности и бизнес фигури. Той беше разследван от криминални организации в Съединените щати по обвинения, че е управлявал система за набиране и сексуална експлоатация на млади момичета – много от тях непълнолетни и в уязвими обстоятелства.

Неговата сътрудничка, Гислейн Максуел, беше осъдена през 2021 г. за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и други престъпления, а през 2022 г. беше осъдена на 20 години затвор. Въпреки това, остават въпроси относно потенциалното участие на други лица, финансови структури и евентуални транснационални измерения на предполагаемото престъпно начинание.

Независимо, задълбочено и безпристрастно разследване

Експертите приветстваха смелостта и устойчивостта на жертвите в търсенето на отговорност със значителни лични загуби, като подчертаха, че съгласно международното право в областта на правата на човека държавите са задължени да предотвратяват, разследват и наказват насилието срещу жени и момичета, включително действия, извършени от частни лица.

Те добавиха, че „всички твърдения, съдържащи се в „Досиетата Епщайн“, са груби по своята същност и изискват независимо, задълбочено и безпристрастно разследване, както и запитвания, за да се определи как подобни престъпления са могли да се извършват толкова дълго време.“

„Тези престъпления са извършени на фона на супрематски убеждения, расизъм, корупция, крайна женомразство и комерсиализация и дехуманизация на жени и момичета от различни части на света“, казаха те.

Почит към оцелелите



Експертите отбелязаха и „сериозни грешки“ в процеса на освобождаване, включително разкриване на чувствителна информация за жертвите, и подчертаха спешната необходимост от стандартни оперативни процедури, ориентирани към жертвите, за разкриване и редакция, така че никоя жертва да не понесе допълнителни вреди.

„Незащитата на личния им живот ги излага на риск от отмъщение и стигма“, предупредиха експертите.

Подвеждане на извършителите под отговорност

Те допълнително подчертаха, че „оставките на замесени лица сами по себе си не са адекватен заместител на наказателната отговорност“, приветствайки стъпките на някои правителства за разследване на настоящи и бивши длъжностни лица и частни лица, посочени в досиетата. Те призоваха други държави да направят същото.

„Всяко предположение, че е време да се откажем от „досиетата Епщайн“, е неприемливо. То представлява провал на отговорността към жертвите“, казаха те.

„Наложително е правителствата да действат решително, за да подведат извършителите под отговорност“, казаха експертите. „Никой не е твърде богат или твърде влиятелен, за да бъде над закона.“