Днес Гюров представя на Йотова състава на служебното правителство

Днес от 12.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров. В изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство.
18.02.2026
