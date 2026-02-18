Днес Гюров представя на Йотова състава на служебното правителство

18.02.2026
Днес от 12.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров. В изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство.

