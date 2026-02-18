Еврото удари и наркопазара у нас: Цените на дрогата скочиха с 6%





Въвеждането на еврото у нас се е отразило не само на хранителни продукти, образование, здравеопзване и лечение, но е нанесло и удар върху пазара за наркотици у нас. Това изненадващо заключение направи директорът на Националния статистически институт доцент д-вр Атанас Атанасов на редовния брифинг на Координационния център към Механизма за еврото, който се състоя в сградата на Министерския съвет

Все пак трябва да се отбележи, че по-засегнати са клиентите на ресторанти и хотели, където предлаганите услуги са скочили с 9%, а в системата на образованието- с 8% и по-специално в школите, където учениците получават допълнителни знания и умения.