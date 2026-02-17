Четвъртокласничка от Дупница стана държавен шампион по таекуондо





Имаме си държавен шампион по таекуондо, похвалиха се от ОУ "Неофит Рилски " в Дупница на страницата си във Фейсбук.

Възпитаничката на училището- четвъртокласничката Дария Михалчева грабна златото и стана шампион на Държавното първенство по таекуондо, което се проведе на 14 и 15 февруари в Спортен център „SamELyon“ в Самоков.

Младата надежда на СК "Гладиатор", под ръководството на треньора Венцислав Михалчев, показа изключителна класа. Тя се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка в категория до 33 кг.

Извън залата Дария също е пример за подражание – тя е пълен отличник в класа на Соня Костова. Успехът ѝ е доказателство, че високите спортни резултати и отличният успех в училище вървят ръка за ръка.

Поздравления за шампионката, нейния треньор и учителката ѝ, г-жа Костова, която подготвя Дария за финала на началното ѝ образование, преди да посрещне новите първокласници догодина