Осмокласник увисна на бесилото след виртуална игра





В турския град Трабзон 13-годишният ученик от средното училище Абдулкадир Еймен Билгин е намерен мъртъв в стаята си у дома. Твърди се, че Билгин се е обесил на вратата, за да изпълни задачи във виртуална игра, информира CNNTURK



Според твърденията Абдулкадир Еймен Билгин, ученик в 8-ми клас, не е излизал от стаята си дълго време след училище. Подозрителни за ситуацията, членове на семейството влезли в стаята и намерили Билгин да виси неподвижно на вратата. Билгин, който бил откаран в болницата от медицински екипи, пристигнали на адреса след сигнал, не могъл да бъде спасен.

Твърди се, че Билгин се е обесил на вратата, за да изпълни задачи във виртуална игра. Компютърът на Билгин бил взет за изследване, а тялото му било погребано в квартал Чаршибашъ.