Община Дупница с официално изявление за камерите за видеонаблюдение







·ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕна Община Дупница във връзка с въоръжения грабеж в парк Рила и опита за убийство на 26-годишната жена:

Относно: Опитите за политически спекулации с инцидента в парк „Рила“

Във връзка с разпространяваните в публичното пространство политически внушения, касаещи инцидента в парк „Рила“, Община Дупница заявява следното:

◾️Видеонаблюдение

Камерите в парка функционират изправно. Органите на МВР вече неколкократно са преглеждали записите от въпросната нощ. За съжаление, конкретното място на инцидента попада извън обхвата на камерите.

◾️Модернизация

През последните две години Общината подмени голяма част от старите аналогови устройства с модерни цифрови камери. Благодарение на доброто взаимодействие между Общината и полицията, чрез тези записи бяха разкрити редица престъпления, включително:

▪️Посегателството срещу двора на РУ–Дупница;

▪️Обири на златарско ателие и търговски обекти в центъра;

▪️Множество вандалски прояви и пътни инциденти с избягали водачи.

◾️Охрана и разходи

Спекулациите относно разходите за охранителна дейност са неоснователни. Всички служители, охраняващи общински обекти (Градска градина, парк „Рила“, административни и складови бази), са назначени на трудови договори с пълни осигуровки, осигурено работно облекло и технически средства за комуникация. Посочените в публичното пространство суми представляват реалните разходи за възнаграждения и обезпечаване на дейността им съгласно закона.

◾️Компетенции

Напомняме, че служителите по охрана нямат правомощията на разследващи органи. Тяхната роля е да съдействат и сигнализират, а не да „разплитат“ тежки криминални престъпления като грабежи или опити за убийство.

Община Дупница категорично отхвърля обвиненията в нехайство. Видеонаблюдението в града не само се поддържа, но и постоянно се надгражда.

❗️Призоваваме гражданите да не се поддават на манипулации, продиктувани от рано започнали предизборни кампании.

Оставаме на разположение на институциите и обществото за пълно съдействие.