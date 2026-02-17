



Разпространяват се фалшиви имейли от името на НАП за възстановяване на данък. Те са със заглавие: „Възстановяване на данък чака одобрение – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Една стъпка дели парите от Вас…..“. Текстът на фалшивите електронни съобщения е: „Ние приключихме проверката на Вашата данъчна декларация за 2025 г. Сума в размер на 859,35 BGN е готова да бъде възстановена по Вашата сметка.

За да осигурим точно плащане, се нуждаем от потвърждение на актуалните Ви банкови данни.“

В злонамереният имейл е посочен и краен срок, описват се стъпките, които да се предприемат, за да се възстанови сумата, като се изисква въвеждането на банкова информация.

Националната агенция за приходите не е изпращала имейли с подобно съдържание, с искане за потвърждаване на банкова информация и лични данни от своите потребители.

Това е класическа форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели кражба на лична информация, банкови сметки, потребителски имена за достъп, пароли, и т. н.