Трима загинаха след взрив в сграда на военна полиция в Ленинградска област





Сграда на военна полиция на територията на военна база в Сертолово, Ленинградска облас, се срути сле мощин взрив, ИТАР-ТАСС. Областният губернатор Александър Дрозденко е разпоредил съдействие на военните за разчистване на развалините. Съобщава се за поне 3 жертви и много ранени.

Губернаторът написа в своя Telegram канал, че е инструктирал правоохранителните органи да съдействат на военните за разчистване на развалините и спасяване на ранените при срутването на сградата на военна полиция, разположена на територията на военна база в Сертолово. На място са екипи от Ленинградската регионална аварийно-спасителна служба и Министерството на извънредните ситуации. „Причината за инцидента се установява“, добави той.