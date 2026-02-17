Арестуваха учител за блудство и секс с ученички







В Районна прокуратура-Плевен на 13.02.2026 г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК е образувано досъдебно производство за извършени две престъпления по чл.149, ал.1 и чл. 151, ал. 2, т. 1 от Наказателния кодекс.

В хода на разследването е установен извършителя на деянието (учител в местното училище), който с постановление на наблюдаващия делото прокурор е привлечен в качеството на обвиняем по делото за това, че на 30.12.2025 година в село в област Плевен извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление с малолетно лице и на неустановена дата през месец февруари 2023 година в село в област Плевен се съвкупил с друго лице от женски пол, ненавършило 14-годишна възраст, чрез използване на положение на зависимост.

С постановление на наблюдаващия делото прокурор от 14.02.2026 г. обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Внесено е искане до Районен съд-Плевен за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, което предстои да бъде разгледано.

Под ръководството на Районна прокуратура-Плевен се извършват действията по разследването, като с оглед чувствителността на информацията и възрастта на пострадалите лица, както и наличието на законовите предпоставки за разглеждането на делото при закрити врата, на този етап от разследването няма да се предостави друга информация по случая.