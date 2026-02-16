Петима са задържани за палежа в дома на кмета на село Бистрица

Петима мъже са задържани при операция на СДВР в село Бистрица
Продължава специализираната полицейска операция, разпоредена от директора на СДВР главен комисар Любомир Николов, във връзка с тежко криминално престъпление на територията на с. Бистрица;
В рамките на полицейските действия са задържани петима мъже, като четирима от тях имат криминални прояви;
Процесуалните действия се извършват под надзора на Софийска районна прокуратура, а засиленото полицейско присъствие в района остава;
По оперативни данни за извършване на престъплението е използван мотоциклет. Разследващите вече разполагат с информация за маршрута му – както при придвижването, така и при оттеглянето на извършителите;
От СДВР призовават гражданите, които имат информация по случая, да сигнализират в най-близкото районно управление или на телефон 112;
Петима мъже са задържани при операция на СДВР в село Бистрица
