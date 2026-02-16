Български наемен убиец с доживотна присъда спаси от убийство директора на гръцки затвор







Българският затворник с доживотна присъда, който е стрелял с пистолет и е убил гръцкия затворник с доживотна присъда в стая на главната килия на затворите Домокос, в присъствието на началника на затвора и съосъдения Алкет Ризай, в неделя следобед, е обвинен в умишлено убийство на 15.02.2026 г., информира Катемирини.

Както съобщиха полицейски източници, българският наемен убиец е прострелял жертвата общо три пъти. Два куршума са го уцелили в главата, а един е пропуснат

Всички присъстващи на престъплението настояват на твърдението си, че жертвата се е скарала с началника на охраната, защото той ѝ е издал преместване, и се е опитал да извади пистолет, но българинът го е настигнал, грабнал му го и го е застрелял.



Полицията обаче внимателно проучва това твърдение и разследва дали събитията са се случили точно така или зад тях стои нещо друго, тъй като българинът, осъден на доживотен затвор за убийството на бизнесмена Джон (Янис) Макрис през 2018 г. във Вула, е известен в подземния свят като изпълнител на договори за смърт, както в Гърция, така и в други европейски страни. Става въпрос за Серфим Райев- Немия, който извърши екзекуцията в съучастие с брат си Милен Райчев.

Разглежда се и как пистолетът е влязъл в затвора и как тримата затворници са се озовали на това конкретно място, тъй като е трябвало да бъдат в килиите си по това време.

Към момента няма друг вид участие в престъплението на началника на охраната и Алкет Ризай, освен тяхното присъствие на мястото на произшествието, тъй като според полицейски източници на конкретното място няма камери.

Въпреки това, разследванията на гръцката полиция продължават за пълно изясняване на случая.