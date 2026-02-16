Шофьор с натежала от Трифон Зарезан глава удари паркиран автомобил в Дупница





59-годишен водач на л.а. „Фолксваген“ е задържан на 14 февруари от служители на РУ Дупница. Той е управлявал автомобила си след употреба на алкохол, реализирал е и леко ПТП – ударил е паркиран на ул. „Николаевска“ л.а. „Ауди“. Резултатът от направения тест на водача за употреба на алкохол е отчел резултат 2.26 промила алкохол в издишания въздух. Отказал е да му бъде взета кръв за анализ. Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.