Полиция и прокуратура разследват умишлен палеж на автокъща в село Бараково





Пожар е възникнал малко след полунощ на 14 февруари в автокъща, намираща се в близост до ГП Е 79, в землището на с. Бараково. Напълно унищожени от огъня са 4 автомобила, спасени са 20 автомобила от опожаряване. Дежурна полцейска група от РУ Рила е извършила оглед на място, образувано е досъдебно производство за умишлено причиняване на пожара, работата продължава под надзора на прокуратурата.

В края на миналата седмица екипи на районните служби ПБЗН са гасили 2 пожара в областта, единият е причинен поради самозапалване и щети не са допуснати, оказана е техническа помощ при три постъпили сигнала.