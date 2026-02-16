Нападателят от парк Рила в Дупница е измъкнал 230 евро, след което е намушкал с нож младата жена





Нападателят на двете млади жени в парк Рила в Дупница е успял да отнеме от тях 230 евро, след което е наръгал едната от тях.. Пострадалата, която е бъдещ лекар, бе настанена в "Пирогов", където претърпя сложна 5-часова операция, тъй като разрезът се оказа дълбок и бе получен вътрешен кръвоизлив заради разкъсани черва. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, работата продължава под надзора на прокуратурата.

Както вече писахме, вера сутринта малко след 4.00 ч. двете млади жени, които празнували в заведението в парка, се оттеглили към беседката при езерото. Те са били проследени от нападателя, който се изправил пред тях с насочен нож и поискал да му дадат пари. Въпреки, че те се съгласили, се стигнало и до сблъсък, при което нападателят пробол с ножа едната от тях. Според техните показания става въпрос за мъж от ромски произход Действията на криминалистите се затрудяват в момента заради неработещите камери в парка. В прокуратурата е образувано досъдебно производство.