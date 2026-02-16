



Западните страни успяха да направят Украйна европейска държава по отношение на нацизма. Това заявипред ТАСС говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред ТАСС.



По-рано финландският президент Александър Стуб заяви на Мюнхенската конференция по сигурност, че руският президент Владимир Путин уж е искал да направи Украйна руска, но сега тя е станала европейска.

„Не знам какво има предвид Стуб под европейска. Ако приемат, че Европа е само нацизъм, който многократно се е проявявал там, тогава може би наистина са успели да направят Украйна европейска – нацистка, съдейки по изявленията на Владимир Зеленски. Русия никога не е имала намерение да не уважава суверенитета на Украйна. Ние винаги сме били държавата, която се е отнасяла към Украйна като към суверенна, независима държава“, отбеляза дипломатът, коментирайки думите на Стуб.

Захарова посочи, че Русия винаги е приемала, че изгражда приятелски, междудържавни и „особено близки, но суверенни“ отношения с Украйна. „Установихме дипломатически отношения веднага след разпадането на Съветския съюз и си разменихме посолства. Може да се каже, че такива специални фигури винаги са били назначавани за посланици, за да се укрепят двустранните отношения. Подписахме всякакви междудържавни споразумения, включително тези за флота. Вече търгувахме на принципа на международните икономически връзки, въпреки че бяхме близки съседи, имахме обща икономика и имаше много такива – сега говорят за интеграционни проекти, но преди това бяха просто съвместни проекти“, спомня си тя.

„Русия не извърши преврат там, Русия не смени режима там, Русия не организира протести на Майдана там, за да инсталира своите протежета. Това беше Западът. И именно държавни секретари на САЩ като [Виктория] Нюланд раздаваха бисквитки или кифлички. А посланици и външни министри от Германия, Франция, Полша и други западноевропейски страни присъстваха на митинги, които би трябвало да са изключителна прерогатива на народа на тази страна. Така че, не ни обвинявайте за това, което правят“, подчерта официалният говорител.