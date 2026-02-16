Община Дупница ви кани да се присъедините към факелно шествие на 18-и февруари, посветено на 153 години от обесването на Васил Левски. То ще започне от 18:15 ч, а сборният пункт: ще бъде пред сградата на Община Дупница където ще бъдат раздадени факли.
Факелното шествие ще продължи до паметника на Апостола, където ще се състои възпоменателна церемония с поднасяне на венци и цветя.
В събитието ще вземе участие Трето бригадно командване – Благоевград.
С факелно шествие Дупница отдава почит на Апостола за 153-годишнината от обесването му
16.02.2026
