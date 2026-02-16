





Бивш министър на енергетиката в Украйна е задържан при опит да напусне страната, съобщиха властите.

Герман Галушченко, който беше принуден да напусне правителствената си позиция миналата година, след като беше сред служителите, посочени в корупционен скандал, е бил задържан, докато е бил във влак, напускащ Украйна. Не е ясно къде е възнамерявал да пътува.

Той беше един от няколкото правителствени фигури, замесени в предполагаема схема за присвояване на 100 милиона долара (75 милиона британски лири) през ноември.

Скандалът заплашваше да погълне администрацията на украинския президент Володимир Зеленски, която дойде на власт преди пълномащабното нахлуване на Русия с обещанието да изкорени корупцията.

Началникът на кабинета на Зеленски, Андрей Йермак - най-близкият му съветник през цялата война - подаде оставка, след като домът му беше претърсен. Нито президентът, нито Йермак са обвинени в каквито и да било нарушения.

Скандалът обаче засили натиска от САЩ за провеждане на избори, които бяха преустановени от началото на войната през 2022 г. поради разпоредби в конституцията на Украйна.

Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) заяви в изявление в неделя, че неговите детективи са задържали бившия министър на енергетиката „докато е преминавал държавната граница“, като част от случая „Мидас“.

Не е посочено изрично името на Галушченко, но той е бил посочен от няколко видни украински медийни организации.

Галушченко беше за кратко министър на правосъдието, пост, който заемаше, когато Зеленски му каза да подаде оставка през ноември, след като преди това беше министър на енергетиката три години. Неговият наследник, Светлана Гринчук, също подаде оставка, след като беше замесена в скандала.

НАБУ не даде допълнителни подробности за задържането на Галушченко, но заяви, че ще предостави актуализации своевременно.

Радио „Свободна Европа“ съобщава, че той е транспортиран до Киев за допълнителен разпит, след като на граничарите е било казано да предупредят властите, ако се опита да избяга.

Мащабно разследване за борба с корупцията, наречено „Операция Мидас“, е кулминацията на 15 месеца разследване, съобщиха НАБУ и другият антикорупционен орган на Украйна - Специализираната антикорупционна прокуратура (САП).

Те обвиниха няколко души в организиране на схема за присвояване на пари в енергийния сектор на Украйна, включително в националния ядрен оператор „Енергоатом“.

Галущенко е сред обвинените, че систематично са събирали подкупи от изпълнители на „Енергоатом“ на стойност между 10% и 15% от стойността на договорите.

Антикорупционните органи също така заявиха, че огромните суми са били изпрани в схемата и публикуваха снимки на торби, пълни с пари в брой. След това средствата са били преведени извън Украйна, включително в Русия, каза НАБУ.

Галущенко преди това заяви, че ще се защити от обвиненията.

Бившият вицепремиер Олексий Чернишов беше арестуван през ноември по подозрение за „незаконно обогатяване“, след като вече беше обвинен в злоупотреба с власт.

Тимур Миндич, бизнесмен и съсобственик на бившето телевизионно студио на Зеленски „Квартал 95“, е избягал от страната, след като е бил маркиран като заподозрян.

Фактът, че фигурите са обвинени в обогатяване от енергийния сектор на Украйна, предизвика особено възмущение в страната, тъй като скандалът избухна, когато Русия засили атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна преди студената зима.

Бившата членка на Съветския съюз отдавна е измъчвана от проблеми с корупцията, които продължават, въпреки че НАБУ и САП работят от десетилетие.

Справянето с корупцията се разглежда като ключово изискване за присъединяването на Украйна към ЕС.