Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 16 февруари

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 старши счетоводител Висше образование, обект гр. Бобошево

1 учител по биология Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 40 МЕСТА

2 работник, ремонт и поддържане на ПЖПС Средно образование

2 оператор, топлоелектроцентрала Средно образование

2 монтьори, гориво-транспортно оборудване Средно образование

2 машинисти, многокофов багер Средно образование

1 водач, специален автомобил Основно образование

1 асистент, офис Средно образование

1 технически сътрудник Средно образование

1 шофьор,тежкотоварен автомобил Средно,основно образование

1 оперативен счетоводител Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование

1 кредитен специалист Средно образование

2 шофьор, автобус Средно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

6 машинен оператор, фармацефтични продукти обект гр. Радомир

2 лаборанти обект гр. Радомир

2 техник, химияи обект гр. Радомир

4 общи работници Ср. и по-ниско образование,обект гр. Бобошево

1 ръководител, смяна Средно образование

1 помощник-оператор, парна турбина Средно образование

1 пощальон Средно образование, обект гр. Дупница

1 пакетировач Средно и по-ниско образование

1 продавач-консултант Средно образование, обект гр. Бобошево

1 огняр Средно,основно образование

1 разтоварач,вагони Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –8 МЕСТА

2 сервитьор Средно образование, с. Паничище

1 помощник,готвач Средно образование

1 работник, кухня Основно образование

1 работник, кухня Основно образование

2 сервитьори Средно образование

1 барман Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -12 МЕСТА

1 социален асистент Средно и по-ниско образование

3 консултант (промотьор), продажби Средно образование

2 общ работник, поддържане на сгради Основно образование

2 работник, кухня Средно образование

2 работник, товаро-разтоварна дейност Средно,основно образование

2 работник, строителството Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 у-л в група за ЦОУД V-VII клас Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5МЕСТА

2 помощник, кухня (без домашен) Средно,основно образование

1 сервитьор Средно,основно образование

1 помощник, готвач Средно, основно образование

1 сервитьор Средно, основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 продавач-консултант обект с. Яхиново Средно образование

1 продавач-консултант Без изискване

1 работник извозване и доставка Основно образование

1 метач Начално образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”

1 консултант, продажби Средно образование

1 продавач-консултант Без изискване

1 общ работник Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа“, Компонент 3 „Заетост“

2 монтажник, дограма Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по чл.36, ал.1- МЗ от ЗНЗ

1 общ работник обект гр. Сапарева баня Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за НП „Мелопомена“

1 сценичен работник Средно образование