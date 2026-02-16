Седмичната прогноза: Зимата настъпва уверено, с кратка пролет за ден-два





Днес облачността ще е разкъсана, след обяд над източната половина от страната – предимно значителна и на места в югоизточните райони ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 8° и 13°, в София - около 8°.

В планините облачността ще е разкъсана, предимно значителна. След обяд в масивите от Югозападна България и Източна Стара планина ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

Преди обяд по Черноморието облачността временно ще се разкъса и намалее, но след обяд отново ще се увеличи и вплътни и ще има валежи от дъжд. Почти тихо време. Максималните температури ще бъдат 6°-10°. Температурата на морската вода ще е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.



Във вторник ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи. В Северна и Западна България ще вали сняг и ще се образува снежна покривка, а в Горнотракийската низина и по Черноморието ще вали дъжд, който със застудяването вечерта ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен северозападен, в Източна България – североизточен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Температурите ще се понижат и ще са почти без денонощен ход – между 0° и 5°. В сряда валежите ще спрат, най-късно в източните райони. Над западната половина от страната и облачността ще се разкъсва, в много райони и ще намалява до предимно слънчево. В четвъртък вятърът ще се ориентира от югозапад, в Източна България и на север от планините ще се усили. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Северозападна България. На места в равнините ще е мъгливо. Дневните температурите ще се повишат значително и максималните ще бъдат между 7° и 12°, в районите чувствителни на южен вятър до 14°-16°. В петък ще се заоблачи и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат страната, а със застудяването почти навсякъде ще преминат в сняг. Очакват се значителни валежи, образуване на снежна покривка, а по проходите ще има виелици. Преди обяд в Източна България ще продължи да духа умерен и временно силен югозападен вятър и там ще се задържи топло, но след обяд вятърът ще се ориентира от североизток. В западната половина от страната вятърът ще е от север и с него ще нахлува студен въздух; температурите значително ще се понижат. През нощта срещу събота в цялата страна ще вали сняг, в Добружда и Лудогорието, и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват нявявания. В събота от югозапад валежите ще спират, най-късно след обяд в Източна България. Застудяването ще продължи. В неделя след временно разкъсване на облачността тя отново ще се вплътни и на места в западните и планинските райони ще превали слаб сняг. Ще се задържи студено.