Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев опроверга тиражираните слухове, че още утре ще депозира оставка и напуска редиците на ГЕРБ. Ето какво написа той на страницата си във Фейсбук: "Слуховете за моята смърт са силно преувеличени."
Марк Твен
Скъпи приятели,
Не е вярно, че напускам ГЕРБ. Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години.
Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство.
Скъпи неприятели,
Не бързайте да се радвате! И до нови срещи!
Няма новина! Делян Добрев няма да напуска ГЕРБ
15.02.2026
