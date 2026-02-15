5-часова операция в Пирогов спаси живота на наръганата с нож млада жена в парк "Рила" в Дупница





5 часа продължи операцията в "Пирогов" на наръганата с нож рано тази сутрин млада жена в парк Рила в Дупница. Оказало се е, че нападателят е успял да я прободе дълбоко и е засегнал червата на няколко места. Засега е вън от опасност, но остава под наблюдение в реанимация.

Оказва се, че камерите в парк Рила в Дупница не работят и това затруднява работата с полицията. Това, което се знае на този етап е, че нападателят е бил ром и по всяка вероятност е проследил пострадалата и нейна приятелка, които били в заведение в парка, където голяма група роми са празнували.

Както вече писахме, нападението е станало около 4 ч. сутринта, когато младата жена, която вече е завършила медицина и специализира хирургия, заедно със своя приятелка излезли да се разходят до езерото и седнали в беседката. Малко след това били нападнати и заплашени с нож от ром, който им поискал пари. От страх двете момичета опитали да се защитят и по време на боричкането станало и пробождането с нож. Когато нейна близка отишла на мястото на инцидента веднага, след като получили обаждане, ранената жена лежала в безсъзнание. Бариерата на главния вход на парка е била вдигната. След като се върнала, за да вземе чантата с личните документи, бариерата вече била спусната и пазачът отказал да я пусне с колата. Тя го помолила да я придружи, като обяснила какъв е случаят, а отговорът бил: Не ме интересува какво и ставало там горе! Наложил да се придвижи пеш до беседката в пълна тъмницата.