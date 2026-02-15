Дъжд, кал, 2 червени картона и автогол: Така Марек падна от Севлиево с 0:1





Марек загуби с 0:1 у дома от Севлиево в първия пролетен кръг на Втора лига. Двубоят се игра на тежък терен на стадион „Бончук“ след падналия дъжд, като дори имаше вероятност срещата да бъде отложена.

Все пак мачът се проведе и почти не предложи смислени атаки от страна и на двата отбора. Опасните ситуации пред вратите бяха в следствие на разбърквания.

Развръзката дойде в заключителната четвърт. Най-напред, в 74-ата минута, с червен картон бе изгонен немският защитник на Марек Матиас Айба. Германецът извърши опасен фаул в средата на терена, за да получи втори жълт картон и да напусне играта. Макар и с намален състав Марек опита да натисне, но в 87-ата минута червен картон получи и Веселин Любомиров сред пререкания с рефера Стилян Колев. В добавеното време Севлиево организира атака, футболист на домакините падна на терена, но нарушение не бе маркирано, а в опита си да пресече центриране Борислав Вакадинов си отбеляза автогол за крайното 0:1.

Марек: Костадинов, Айба, Дюлгеров, Каймакански, Вакадинов, Любомиров, Мечев (57-Джаджаров, 91-Кирилов), Тодоров (57-Джордж), В. Йорданов (68-Горанов), Вешев, Диков