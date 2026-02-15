Жестоко нападение в парк "Рила" в Дупница:Мъж наръга с нож в корема студентка по медицина, бъдещ хирург





Студентка по медицина и бъдещ хирург бе наръгана с нож в корема рано тази сутрин в парк Рила в Дупница. Тя е закарана по спешност в "Пирогов", а полицията в Дупница е на крак и се прави всичко възможно да бъде установен изършителят на жестокото нападение. То е станало малко след 4 ч., когато пострадалата и нейна приятелка, които празнували с компания, седнали на беседка до изкуственото езеро. До тях изневиделица се оказал мъж, който им поискал пари и ги заплашил с нож. В опит да се защитят, той посегнал и забил ножа в корема на младата жена. След преглед в общинската болница тя е транспортирана в шокова зала в "Пирогов"