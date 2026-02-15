Студентка по медицина и бъдещ хирург бе наръгана с нож в корема рано тази сутрин в парк Рила в Дупница. Тя е закарана по спешност в "Пирогов", а полицията в Дупница е на крак и се прави всичко възможно да бъде установен изършителят на жестокото нападение. То е станало малко след 4 ч., когато пострадалата и нейна приятелка, които празнували с компания, седнали на беседка до изкуственото езеро. До тях изневиделица се оказал мъж, който им поискал пари и ги заплашил с нож. В опит да се защитят, той посегнал и забил ножа в корема на младата жена. След преглед в общинската болница тя е транспортирана в шокова зала в "Пирогов"
Жестоко нападение в парк "Рила" в Дупница:Мъж наръга с нож в корема студентка по медицина, бъдещ хихург
15.02.2026
Най-четено
- Жестоко нападение в парк "Рила" в Дупница:Мъж наръга с нож в корема студентка по медицина, бъдещ хихург
- Криминилисти спасиха жена от Рила, жертва на телефонна измама
- Театърът в Дупница отваря врати за романтична вечер, посветена на любовта и виното
- Хороскопът за днес, 13 февруари
- Започва серия от дъждовни дни с жълт код за Южна България
- Кървава драма в столицата: Баща закла сина си и прободе с ножа дъщеря си и майка си
- Прокуратурата: Имотната мафия е участвала и в пране на пари
- Мощен удар с 40 ареста срещу имотна мафия, действала в Дупница, Перник и София
- Обявиха държавния план-прием за училищата в област Кюстендил за следващата учебна година
Темите от "Дупница"
- Жестоко нападение в парк "Рила" в Дупница:Мъж наръга с нож в корема студентка по медицина, бъдещ хихург
- Театърът в Дупница отваря врати за романтична вечер, посветена на любовта и виното
- Започва серия от дъждовни дни с жълт код за Южна България
- Прокуратурата: Имотната мафия е участвала и в пране на пари
- Мощен удар с 40 ареста срещу имотна мафия, действала в Дупница, Перник и София
- Обявиха държавния план-прием за училищата в област Кюстендил за следващата учебна година
- Дъжд на изток и юг, слънце в западната и централнрата част на страната
- Условна присъда за мъж, нагостил за последно куче с парче колбас с антифриз
- Вятър от юг ще разпръсне облаците