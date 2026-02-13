Театърът в Дупница отваря врати за романтична вечер, посветена на любовта и виното

13.02.2026
Общинският драматичен театър в Дупница тази вечер отваря врати за една специална вечер, посветена на любовта и виното!
От 19ч. започва концертът на Калки и Мартина с участието на група Медикус. Те ще представят една романтична музикална програма с песни за
любовта и виното, която ще Ви потопи в магията на красивите дуети и незабравимите емоции.

