Театърът в Дупница отваря врати за романтична вечер, посветена на любовта и виното





Общинският драматичен театър в Дупница тази вечер отваря врати за една специална вечер, посветена на любовта и виното!

От 19ч. започва концертът на Калки и Мартина с участието на група Медикус. Те ще представят една романтична музикална програма с песни за

любовта и виното, която ще Ви потопи в магията на красивите дуети и незабравимите емоции.