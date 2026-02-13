Общинският драматичен театър в Дупница тази вечер отваря врати за една специална вечер, посветена на любовта и виното!
От 19ч. започва концертът на Калки и Мартина с участието на група Медикус. Те ще представят една романтична музикална програма с песни за
любовта и виното, която ще Ви потопи в магията на красивите дуети и незабравимите емоции.
Театърът в Дупница отваря врати за романтична вечер, посветена на любовта и виното
13.02.2026
Общинският драматичен театър в Дупница тази вечер отваря врати за една специална вечер, посветена на любовта и виното!
Най-четено
- Криминилисти спасиха жена от Рила, жертва на телефонна измама
- Театърът в Дупница отваря врати за романтична вечер, посветена на любовта и виното
- Хороскопът за днес, 13 февруари
- Започва серия от дъждовни дни с жълт код за Южна България
- Кървава драма в столицата: Баща закла сина си и прободе с ножа дъщеря си и майка си
- Прокуратурата: Имотната мафия е участвала и в пране на пари
- Мощен удар с 40 ареста срещу имотна мафия, действала в Дупница, Перник и София
- Обявиха държавния план-прием за училищата в област Кюстендил за следващата учебна година
- Хванаха Дунав-мост муле на измамници с навит около гърдите дамски чорап с 43 610 лева
Темите от "Дупница"
- Театърът в Дупница отваря врати за романтична вечер, посветена на любовта и виното
- Започва серия от дъждовни дни с жълт код за Южна България
- Прокуратурата: Имотната мафия е участвала и в пране на пари
- Мощен удар с 40 ареста срещу имотна мафия, действала в Дупница, Перник и София
- Обявиха държавния план-прием за училищата в област Кюстендил за следващата учебна година
- Дъжд на изток и юг, слънце в западната и централнрата част на страната
- Условна присъда за мъж, нагостил за последно куче с парче колбас с антифриз
- Вятър от юг ще разпръсне облаците
- Земетресение с магнитуд 2.9 по Рихтер в района на град Дупница!