Кървава драма в столицата: Баща закла сина си и прободе с ножа дъщеря си и майка си





Софийска градска прокуратура осъществява ръководство и надзор върху разследване по данни, че тази сутрин в гр. София, ул. „Гълъбец“, баща е заклал собствения си син и е направил опит умишли дъщеря си и майка си. Престъпленията по чл. 116, ал. 1, вр. чл. 115 НК са извършени чрез намушквания с нож и причиняване на прободни и порезно-прободни рани.

Задържан за срок до 24 часа по реда на ЗМВР е 45-годишният П.А.Т.

Досъдебното производство е започнало по неотложност с оглед на местопроизшествието и се води от СДВР.

За горепосочените обстоятелства СГП е уведомена по реда на чл. 212, ал. 3 НПК.

Към момента се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.