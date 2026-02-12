Прокуратурата: Имотната мафия е участвала и в пране на пари





Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми седем лица за организирана престъпна група, действала от януари 2019 г. до 14.01.2026 г. на територията на градовете София и Перник и Дупница. Групата е създадена с користна цел и за извършване на имотни измами чрез различни престъпни механизми. Двама от обвиняемите са привлечени към наказателна отговорност като ръководители на групата, а останалите петима - като участници.

Обвинения са повдигнати и за документни престъпления и измами, а трима от обвиняемите са привлечени и за лъжесвидетелстване пред нотариус.

Разследването на престъпната дейност на групата обхваща и изпиране на пари. Събрани са доказателства за участие в групата и на други, неустановени към момента лица.

Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор в СГП на 28.04.2025 г. по сигнал на гражданин. Към него са обединени досъдебни производства на Районна прокуратура-Перник, Районна прокуратура-Дупница и Софийска районна прокуратура. Разследването се провежда от ГДНП-МВР и ОДМВР-Перник под ръководството и надзора на СГП. Оперативно-издирвателните мероприятия по делото се извършват от ГДНП и ОДМВР-Перник.

Събраните по досъдебното производство доказателства насочват разследването към информация за придобити от групата повече от 50 недвижими имота чрез различни престъпни схеми. Към момента достатъчно доказателства по смисъла на чл. 219, ал. 1 НПК са събрани по отношение на над 25 недвижими имота, които са включени в обхвата на обвиненията.

От момента на образуване на досъдебното производство групата не е могла да реализира престъпна дейност спрямо нито един имот.

След разрешения от Софийски градски съд (СГС), дадени по искания на СГП, са извършени претърсвания в жилища и други имоти. Иззети са множество веществени доказателства, сред които книжа, мобилни телефони, флаш-памети, неистински документи и такива с невярно съдържание, голямо количество злато, както и пари.

Разпитани са множество свидетели, изискани са справки от мобилните оператори, провеждани са работни срещи между разследващите структури за координиране на всички действия.

С постановление на прокурор в СГП четирима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, двама са задържани по друго дело, един е обявен за общодържавно издирване.

На 06.02.2026 г. СГП внесе искания в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо трима от обвиняемите. Исканията бяха уважени и СГС взе спрямо тримата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение. Четвъртият обвиняем е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 2000 евро, както и със забрана за напускане на пределите на страната.

Разследването по случая продължава.